Aeroporto d'Abruzzo, disagi senza fine: Alessandrini (M5S) annuncia interrogazione

Â«I disagi per i passeggeri dellâ€™aeroporto dâ€™Abruzzo si ripetono notte dopo notte e lo scalo abruzzese continua a funzionare a regime ridotto, con con il sistema di assistenza allâ€™atterraggio non operativo e i lavori di allungamento della pista non ancora terminati, nonostante lâ€™annuncio del fine lavori il 31 dicembre 2025 e il fatto che siamo giÃ nel 2026. Questo non Ã¨ piÃ¹ tollerabile. ChiederÃ² alla Giunta regionale di rispondere in aula su questa incresciosa situazioneÂ».

Lo afferma la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini dopo lâ€™ennesima notte di gravi disagi per i cittadini e per gli utenti dellâ€™Aeroporto abruzzese. Nella serata e nella notte appena trascorse, infatti, diversi voli da e per Bergamo, Milano Malpensa, Breslavia e Valencia hanno subito ritardi prolungati, dirottamenti e riprogrammazioni, con passeggeri bloccati per ore in aeroporto, costretti ad attendere a bordo degli aeromobili o a raggiungere altri scali, in particolare Roma Fiumicino, per poter proseguire il viaggio, con ripercussioni fino alle prime ore del mattino.

Â«Quanto accaduto non rappresenta un episodio isolato - precisa la consigliera Alessandrini - ma lâ€™ennesima conseguenza di una situazione irrisolta: i lavori di allungamento della pista, annunciati come da concludere entro il 31 dicembre 2025, non sono affatto terminati. Per lâ€™ennesima volta, nellâ€™arco di due anni, una scadenza ufficialmente dichiarata non Ã¨ stata rispettata, e a subirne le conseguenze sono stati ancora una volta i cittadini. E a rendere piÃ¹ pesanti i disagi Ã¨ la mancata operativitÃ del sistema ILS (Instrument Landing System), il sistema che consente agli aerei di avvicinarsi e atterrare in sicurezza anche in presenza di nebbia o scarsa visibilitÃ . La sua assenza ha inciso direttamente sulla capacitÃ dello scalo di gestire condizioni meteo neppure eccezionali, determinando dirottamenti, ritardi e lunghe attese per i passeggeriÂ».

Â«Qui non stiamo parlando di numeri o di statistiche â€“ dichiara la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle â€“ ma di cittadini che, anche la scorsa notte, hanno vissuto disagi concreti, ore di attesa, voli dirottati e rientri complicati, senza alcuna possibilitÃ di programmare o tutelare i propri spostamentiÂ».

Â«Da mesi â€“ prosegue Alessandrini â€“ la destra regionale e la societÃ di gestione rivendicano pubblicamente il raggiungimento del milione di passeggeri, mettendosi in prima fila quando si tratta di prendersi i meriti dei risultati. Ma quando emergono problemi seri, quando i lavori non sono conclusi come annunciato e lâ€™aeroporto non riesce a garantire un servizio adeguato, nessuno si assume la responsabilitÃ di ciÃ² che accade alla gente. Il nodo centrale resta uno: le scadenze annunciate non sono state rispettate, e gli effetti di questi ritardi continuano a ricadere interamente sugli utenti dello scaloÂ».

Per queste ragioni la consigliera regionale Erika Alessandrini annuncia il deposito di unâ€™interrogazione in Consiglio regionale, con cui chiederÃ alla Giunta: perchÃ© i lavori di allungamento della pista non siano ancora conclusi nonostante le ripetute dichiarazioni di fine intervento; quando finiranno realmente i lavori; quando verrÃ riattivato lâ€™ILS e perchÃ©, ancora una volta, siano i cittadini a pagare il prezzo di scadenze mancate e di una gestione che non regge alla prova dei fatti. Â«Un aeroporto regionale â€“ conclude Alessandrini â€“ non puÃ² essere raccontato come un successo solo quando fa comodo. Chi governa ha il dovere di rispondere anche quando le cose non funzionano, soprattutto quando a subire le conseguenze sono cittadini, famiglie e lavoratoriÂ».