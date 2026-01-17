A Spoltore torna lo scambio sostenibile: la Pro Loco presenta lo Swap Party in Piazza Dâ€™Albenzio

La Pro Loco Spoltore "Terra dei 5 borghi", con il patrocinio della CittÃ di Spoltore, organizza una giornata dedicata alla sostenibilitÃ e alla cultura del riuso negli spazi del centro storico. L'evento avrÃ luogo domenica 18 gennaio all'interno dei locali comunali situati in Piazza D'Albenzio, nel cuore del borgo di Spoltore, che saranno aperti al pubblico con orario continuato dalle ore 11 alle ore 19.

L'iniziativa invita i cittadini a partecipare portando abiti e accessori, purchÃ© in buono stato, per favorire il ricircolo dei capi e ridurre gli sprechi. Al grido di "Meno saldi, piÃ¹ swap!", l'appuntamento propone un'alternativa concreta al consumo tradizionale. La filosofia alla base di questa realtÃ mira a scardinare il modello del "fast fashion", promuovendo un ritorno a uno stile di vita piÃ¹ lento e rispettoso, dove il valore di un oggetto non si esaurisce con il primo utilizzo ma si rigenera attraverso lo scambio e la condivisione.

Partecipare significa entrare a far parte di un movimento che vede nel baratto uno strumento di resistenza ecologica e sociale. Non si tratta solo di acquisire nuovi abiti a costo zero, ma di comprendere l'importanza di allungare il ciclo di vita dei prodotti per preservare le risorse del pianeta. In questo contesto, l'atto dello scambiare diventa un gesto di cura verso l'ambiente e un modo per riscoprire il valore delle relazioni umane all'interno della comunitÃ . L'evento Ã¨ realizzato in collaborazione con Swap Party Pe.