Terrasound 2026, Delia venerdì 3 luglio in concerto al Porto Turistico

“Sicilia Bedda Tour”, il live estivo di Delia, farà tappa al Porto Turistico di Pescara il prossimo 3 luglio alle ore 21:30 per il Terrasound, festival organizzato da Best Eventi. I biglietti saranno in vendita dalle ore 14 di oggi, 17 gennaio, sul circuito TicketOne.it. Info: 085.9047726, www.besteventi.it.

Delia Buglisi nasce a Catania nel 1999, con la Sicilia impressa negli occhi e nel respiro. Pianista, cantautrice e Interprete dall’anima luminosa, porta nella sua musica il sussurro del mare, il battito della terra e una lingua che, nella sua voce, diventa canto universale. Dopo la laurea al Conservatorio di Catania, sceglie di seguire senza esitazione la strada più fedele alla sua natura: trasformare la solidità degli studi del classico in voce libera, capace di raccontare emozioni crude, tenere, profonde che ha vissuto nella sua vita.

La sua musica abbraccia folk ed elettronica, trovando un equilibrio di forza e delicatezza che ricorda la sua terra: aspra e dolce, misteriosa e ardente come l’Etna. Nel 2024 viene premiata come “miglior cantautrice” da Isola degli Artisti, con cui firma un contratto discografico e inizia a collaborare con autori e musicisti di rilievo, esibendosi anche come opening act di Serena Brancale.

Nel 2025 inizia il percorso a X Factor e fin dalle audizioni riscuote un grande successo. Presenta una suite di brani, da lei riarrangiati, dei più grandi cantautori italiani e internazionali. Fino ad arrivare a presentare il suo inedito “Sicilia Bedda” che è un inno alla propria terra, alle proprie radici, e a quella malinconia che assale ogni volta in cui si deve lasciare il posto che ci ha visti crescere per inseguire i propri sogni. La voce di Delia Buglisi è un ritorno alle radici e un nuovo inizio: la Sicilia non vi è solo casa, ma modo di sentire il mondo.