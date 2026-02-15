In via d'Avalos inaugurata una nuova sede della Lega

Ãˆ stata inaugurata ieri, in via D'Avalos, una nuova sede della Lega Abruzzo, intitolata a Renzo Grannonio, il consigliere comunale di Pietranico scomparso il 15 agosto scorso. Durante la cerimonia Ã¨ stata scoperta una targa a lui dedicata, alla presenza della moglie, Cinzia Vernamonte. "Sono convinta â€“ ha detto commossa â€“ che sarebbe felicissimo per tutto questo". Sulla targa la dedica: "Resterai per noi una guida e un esempio". Al taglio del nastro hanno preso parte, oltre al coordinatore regionale del partito Vincenzo Dâ€™Incecco, l'Onorevole Alberto Bagnai, Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti Previdenziali, il sindaco di Pescara Carlo Masci, numerosi militanti, simpatizzanti e amministratori del territorio. "Questa sede â€“ ha sottolineato D'Incecco â€“ sarÃ un nuovo luogo di confronto e organizzazione del partito. Sentivamo l'esigenza di avere uno spazio di incontro in questa cittÃ , che finora mancava, e oggi l'apertura arriva anche in concomitanza con i vari appuntamenti elettorali. Da subito l'abbiamo pensato come un luogo visibile e soprattutto operativo piÃ¹ che istituzionale".

D'Incecco ha, quindi, ricordato la figura di Grannonio. "Abbiamo voluto dedicare questa sede a un amico che Ã¨ stato con noi fin dalla prima ora. Io personalmente avevo con lui un rapporto fraterno, mi ha visto crescere ed Ã¨ stato un punto di riferimento importante in alcuni momenti di confronto politico. Una persona generosa, sempre prodiga di consigli, presente, un militante che credeva profondamente nella Lega e nel lavoro sul territorio. Ãˆ stato una colonna del partito nella provincia di Pescara e continuerÃ ad esserlo nel nostro impegno quotidiano". D'Incecco ha portato i saluti del Sottosegretario Luigi Dâ€™Eramo, impossibilitato a intervenire per impegni istituzionali.

"Quello di oggi Ã¨ un momento molto emozionante e significativo, che testimonia la crescita del partito â€“ ha dichiarato Bagnai â€“ La Lega Ã¨ il partito del territorio e degli amministratori. Sono molto contento che si torni ad avere una presenza fisica stabile, Ã¨ fondamentale disporre di luoghi di confronto". E infine: "Ben vengano - ha ribadito Masci - luoghi fisici in cui affrontare il dibattito politico. Avere spazi in cui incontrarsi, parlarsi e anche criticarsi Ã¨ ciÃ² che serve alla politica e alla comunitÃ ".