AccessibilitÃ  e vincoli storici: Piccirilli porta il "caso Pescara" all'attenzione dei vertici nazionali

Il superamento delle barriere architettoniche negli edifici istituzionali smette di essere una questione locale per diventare un tema di rilievo nazionale. Simone Maria Piccirilli, consulente e referente del Disability Pride Pescara e Abruzzo, sta portando avanti un'intensa attivitÃ di interlocuzione istituzionale con i rappresentanti del Parlamento per analizzare le criticitÃ legate alla piena fruibilitÃ degli spazi pubblici.

Al centro del dibattito, il paradosso che coinvolge il Palazzo di CittÃ di Pescara: lâ€™impossibilitÃ per cittadini con mobilitÃ ridotta, anziani o genitori con passeggini di accedere dall'ingresso principale a causa di vincoli conservativi della Soprintendenza che indirizzano l'utenza verso accessi secondari. Unâ€™istanza che Piccirilli ha presentato con rigore tecnico ai diversi esponenti politici incontrati a Pescara in questi anni, mantenendo un dialogo aperto e trasversale che include Giorgia Meloni, l'eurodeputato Alessandro Zan (Pd), lâ€™on. Giovanni Donzelli (FdI), l'on. Elisabetta Piccolotti (AVS) e in questo giorni, la Segretaria del Partito Democratico ed il Segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Ãˆ ovviamente all'amministrazione pescarese ed esponenti regionali riuscendo a consultarsi anche con molteplici sindaci abruzzesi.



A tutti loro, Piccirilli ha posto una domanda che definisce il perimetro della dignitÃ del cittadino nel 2026: "Ãˆ accettabile che un cittadino con disabilitÃ , un anziano o una donna in gravidanza debba essere indirizzato verso un ingresso secondario perchÃ© quello principale Ã¨ interdetto da un vincolo storico? Ãˆ ammissibile che lo Stato usi la conservazione estetica per segregare i cittadini all'entrata del retro?".

"L'obiettivo non Ã¨ la polemica, ma la risoluzione di un paradosso normativo", sottolinea Piccirilli. "Nel 2019 mi sono candidato: se fossi stato eletto, per assurdo avrei dovuto accettare di entrare 'dal retro' nel luogo dove avrei dovuto rappresentare i cittadini? Questo non Ã¨ un favore, Ã¨ il riconoscimento della dignitÃ democratica. Obbligare all'ingresso secondario significa creare una cittadinanza di serie B". L'azione di Piccirilli mira a inserire lâ€™accessibilitÃ universale al primo posto dellâ€™agenda politica nazionale e locale, monitorando da vicino anche i programmi dei candidati sindaci sul territorio per le imminenti nuove elezioni.

"Dalla gestione del PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) alla quotidiana fruibilitÃ dei servizi, il caso Pescara Ã¨ lo specchio di un malessere nazionale. Con il mio impegno civico e sociale, metto a disposizione competenze certificate e personale sensibilitÃ , affinchÃ© la politica possa tradurre questi bisogni in soluzioni amministrative: il diritto all'accessibilitÃ deve essere integrato con la tutela del patrimonio, non sacrificato ad vincoli della Soprintendenza, ne va della sicurezza dei cittadini, la sicurezza tra l'altro Ã¨ proprio il campo su cui si giocano queste elezioni". Piccirilli Ã¨ pronto ad incontrare gli altri esponenti di ogni schieramento che visiteranno la cittÃ nelle prossime giornate, per garantire che il tema della paritÃ d'accesso resti centrale nel confronto politico cittadino e all'attenzione parlamentare.