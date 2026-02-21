Successo per l'Abruzzo al 'Beer&Food Attraction' di Rimini

"La presenza della Regione Abruzzo al 'Beer&Food Attraction', la piÃ¹ importante fiera del settore, svoltasi a Rimini dal 15 al 17 febbraio, conferma che la nostra filiera brassicola Ã¨ oggi una realtÃ strutturata, competitiva e capace di affermarsi anche sui mercati esteri. Per l'Abruzzo si Ã¨ trattato della prima partecipazione all'evento. Un esordio che ha registrato risultati estremamente positivi e che dimostra come la strada intrapresa sia quella giusta". CosÃ¬ Vincenzo D'Incecco, Capogruppo della Lega in Regione e primo firmatario della Legge n. 5 del 15 marzo 2021 "Norme per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale".

La manifestazione Ã¨ stata organizzata grazie al supporto di ARAP. Lo stand Abruzzo ha fatto registrare una forte affluenza di pubblico e professionisti del comparto, affermandosi come punto di riferimento per degustazioni, incontri business e momenti di approfondimento dedicati al settore brassicolo regionale. Particolare interesse ha suscitato la filiera abruzzese, raccontata nella sua interezza: dall'utilizzo delle materie prime regionali, a partire dallâ€™acqua e dalle produzioni agricole locali, fino al prodotto finito, autentica espressione di un "Made in Abruzzo" capace di coniugare qualitÃ , identitÃ territoriale e sostenibilitÃ .

Nel corso della manifestazione si sono tenuti 23 incontri B2B, tra cui due con importanti distributori internazionali, che hanno manifestato interesse verso i prodotti abruzzesi e confermato la loro partecipazione alla prossima edizione di "Birre dâ€™Abruzzo", in programma a novembre. I buyer, provenienti da diverse parti del mondo, hanno apprezzato in particolare la qualitÃ e le potenzialitÃ di mercato delle produzioni regionali, aprendo prospettive di collaborazione sia a livello nazionale sia internazionale. "Questa partecipazione e il successo registrato â€“ spiega D'Incecco â€“ rappresentano il naturale sviluppo della legge che promuove il nostro prodotto brassicolo come 'Marchio Abruzzo'. Un lavoro che ha posto le basi per strutturare e valorizzare un comparto in costante crescita e sempre piÃ¹ rappresentativo dell'identitÃ agricola abruzzese".

Soddisfazione Ã¨ stata espressa anche da Emanuele Imprudente, Vicepresidente della Giunta regionale con delega all'Agricoltura, che ha sostenuto il percorso di promozione del settore, riconoscendone il valore strategico in termini di sviluppo economico e apertura ai mercati. "Ora si guarda al futuro â€“ fanno presente D'Incecco e Imprudente â€“ con l'obiettivo di consolidare la presenza nelle principali fiere internazionali di settore, rafforzando ulteriormente la promozione delle eccellenze brassicole e sostenendo la crescita di un comparto agricolo che sta assumendo un ruolo sempre piÃ¹ rilevante nel panorama produttivo regionale".