Pastore sul Parco Nord: “Il cantiere è stato avviato”

"Questa mattina sono andato di persona nell'area del cosiddetto Parco Nord e, come ho già annunciato nella giornata di ieri, ho accertato che il cantiere è stato avviato e che il primo passaggio - quello della pulizia, dello sfalcio, con la rimozione degli alberi morti - è in corso proprio in queste ore. Continuare a sollevare polemiche su un progetto che cambierà il volto della zona nord di Pescara e che è stato condiviso dal Consiglio comunale quasi al completo non ha molto senso, per me, che ci ho lavorato a lungo e creduto fortemente".

Lo dichiara, a proposito del Parco Nord, il consigliere comunale Massimo Pastore, che si è recato di persona sul posto.