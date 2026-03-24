"Dante fra le fiamme e le stelle". Il viaggio "giullaresco" di Martelli nell'universo del grande poeta

Giovedì 26 e venerdì 27 marzo la cinquantanovesima stagione teatrale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" prosegue con "Dante fra le fiamme e le stelle" di e con Matthias Martelli, spettacolo realizzato con la consulenza storico-scientifica del prof. Alessandro Barbero e del prof. Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca.

Gli spettacoli si terranno al teatro Circus di Pescara: la prima replica serale è in programma giovedì 26 marzo con inizio alle ore 21; la replica pomeridiana è prevista per le 17 di venerdì 27 marzo. Il biglietto di ingresso per lo spettacolo costa 35€ per le Poltronissime e 30€ per le Poltrone (per i soci della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”, i biglietti costano, rispettivamente, 32€ e 27€). Si ricorda di accedere in sala con i telefoni e i tablet spenti oppure in modalità silenziosa. Si raccomanda, inoltre, di arrivare puntuali: una volta cominciato lo spettacolo, non si potrà raggiungere il proprio posto e si dovrà rimanere seduti negli eventuali posti liberi in fondo alla sala, salvo disponibilità.

«Con il suo personale percorso di teatro “giullaresco”, Matthias Martelli è l’interprete ideale per avvicinare le nuove generazioni alla scoperta dell’opera di Dante. Lo spettacolo presenta il vissuto di Dante, dall’infanzia all’esilio, dalla passione politica a quella amorosa, intrecciando gli eventi della sua esistenza con i versi sublimi della Vita Nova e della Divina Commedia, in una trama che mostra dietro la figura del poeta che ha inventato l’Italia, un uomo fragile e complesso, ricco di speranze e conflitti, capace di rendere eterne vicende personali e di sublimare la sua visione nei versi crudi e grotteschi dell’inferno arrivando fino ai vertici eccelsi del Paradiso.»

Attore, drammaturgo, giullare, laureato in storia presso l’Università di Bologna e diplomato alla Performing Arts University di Torino, Martelli calca i palcoscenici in Italia ed Europa con Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame, con la regia di Eugenio Allegri, co-prodotto dal Teatro Stabile di Torino. Scrive e interpreta monologhi come Raffaello, il figlio del vento (2020), spettacolo sulla vita di Raffaello Sanzio co-prodotto da Teatro Stabile dell’Umbria, e Dante, fra le fiamme e le stelle (2021), in cui il racconto della vita di Dante si interseca con frammenti della Vita nuova e della Divina Commedia. Lo spettacolo, prodotto da Teatro Stabile di Torino e Fondazione TRG Onlus, si avvale della consulenza scientifica del professor Alessandro Barbero e del Presidente dell’Accademia della Crusca, professor Claudio Marazzini. Dal 2022, è protagonista di Fred! spettacolo sull’opera di Fred Buscaglione con la regia di Arturo Brachetti e la produzione di Enfi Teatro – Teatro Parioli e Teatro Stabile di Torino.