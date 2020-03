Ultim'ora: Coronavirus in provincia di Pescara ci sarebbero altri 16 positivi e 25 in attesa di TAC

Aumentano i contagi da Coronavirus a Pescara. Dopo la comunicazione dei dati ufficiali con i contagi in Abruzzo saliti a 263 abbiamo ricevuto notizie, non ancora ufficiali, in merito a 16 + 25 nuovi possibili positivi in provincia di Pescara.

16 nuovi ricoverati: Oggi, dopo aver effettuato la TAC e il tampone, del quale ovviamente non si sanno ancora i risultati, nell'ospedale di Pescara sono state ricoverate 12 persone e nell'ospedale di Penne ne sono state ricoverate 4.

25 in attesa: inoltre ci sarebbero ulteriori 25 persone in attesa di fare la TAC e il tampone.

Purtroppo i risultati dei tamponi arrivano dopo 4/5 giorni dalla loro esecuzione ma i medici, oramai, hanno imparato a "riconoscere i casi positivi dalle TAC".