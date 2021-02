Vaccini Covid, prorogata la piattaforma. Ecco per quale categoria

Sarà chiusa domenica 28 febbraio la piattaforma telematica per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione contro il Covid 19 per gli ultra 80enni, disabili e soggetti fragili. Finora sono state circa 66mila le adesioni alla campagna, 61mila delle quali già trasferite alle Asl di riferimento.

E’ stata invece disposta una proroga per il personale scolastico docente e non docente: questo in attesa che il Governo nazionale chiarisca l’aspetto relativo alla possibilità, per il richiedente, di aderire alla campagna vaccinale sulla base della residenza e non della sede di servizio (che potrebbe trovarsi in altra Regione).

Lo comunica l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì.