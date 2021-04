Gli over 60 potranno prenotarsi per il vaccino AstraZeneca

Per accelerare la campagna vaccinale contro il Covid-19 la ASL di Pescara ha intrapreso un'iniziativa.

Da oggi, sabato 24 aprile a partire dalle ore 18:00, i cittadini over 60, vale a dire l'età compresa tra i 60 e gli 80 anni potrà prenotarsi atraverso il sito del Comune di Pescara l'appuntamento per la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Le somministrazioni, per le persone che si sono prenotate, inizieranno domani 25 aprile, Festa della Liberazione, fino a venerdì 30 aprile presso il Pala Fiere di Via Tirino n.431.

L’organizzazione è frutto della sinergia logistica tra l’amministrazione comunale e l’azienda sanitaria, ed è finalizzata a dare piena continuità alla campagna vaccinale per evitare rallentamenti o flessioni nella campagna di immunizzazione.

CLICCA QUI PER PRENOTARE