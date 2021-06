Vaccini, ripartono le prenotazioni

A Pescara sono ripartite le prenotazioni per le somministrazioni per contrastare il Covid-19. A fronte delle disponibilità rese note dalla ASL di ulteriori 100 dosi al giorno, per sette giorni, nel primo pomeriggio sono riprese le prenotazioni per la somministrazione di vaccini anti-Covid 19 alla popolazione degli over-60 (nati dal 1961) residente nel Comune di Pescara.

Si tratta di 700 vaccini forniti da Janssen (del gruppo Johnson & Johnson) che hanno la caratteristica di prevedere un’unica somministrazione. Per poter procedere alla prenotazione di un giorno e di un orario, l’utente interessato dovrà collegarsi al sito istituzionale del Comune di Pescara (www.comune.pescara.it), accedere alla sezione “Prenotazione – Vaccinazione anti-Covid 19” e quindi selezionare il pulsante “prenota vaccinazione per residente nel Comune di Pescara”. Il sistema restituirà un giorno e un orario in cui presentarsi presso il centro vaccinale allestito al Pescara Fiere di via Tirino.