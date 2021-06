Italia-Galles verrà trasmessa al Pescara Summer City

Dopo i successi contro Tuchia e Svizzera, entrambe per 3-0 e con la qualificazione agli ottavi di finale di Euro2020 conquistata ieri sera, l'Italia di Mancini scenderà nuovamente in campo, domenica sempre allo stadio Olimpico alle ore 18:00 contro il Galles, un vero e proprio scontro-diretto per gli Azzurri per il primo posto nel girone. Anche questa gara verrà trasmessa al maxischermo del "Pescara Summer City", evento che sta interessando il cuore palpante dell'estate pescarese, ovvero la Nave di Cascella.

Per assistere la partita degli Azzurri il procedimento sarà sempre lo stesso:

1) basterà prenotarsi attraverso il numero Whatsapp che troverete sulla pagina Facebook del "Pescara Summer City" per rispettare le norme anti-Covid;

2) In fase di prenotazione si dovranno fornire numero di persone, nominativi e specificare se congiunti;

3) L’ingresso sarà gratuito e si procederà ad esaurimento capienza in base all’orario di prenotazione;

4) È obbligatorio venire muniti di mascherina, autocertificazione compilata e documento di riconoscimento;

5) È possibile effettuare le prenotazioni solamente di giorno in giorno, non è possibile prenotare i posti per i giorni successivi.