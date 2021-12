Terza dose, da domani attiva la piattaforma di prenotazione per gli over 16 e over 12 fragili

Da domani, lunedì 27 dicembre 2021 sarà attiva la piattaforma Poste per la prenotazione della terza dose del vaccino anti-Covid per chi ha compiuto 16 anni. Ad annunciarlo è l'Assessore alla Snaità.

Per prenotarsi basterà collegarsi all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria.

Potranno prenotarsi solo ed esclusivamente coloro che avranno compiuto i 16 anni e ricevuto la seconda dose del vaccino dopo 5 mesi. Per gli over 12 fragili la prenotazione non servirà, basterà recarsi direttamente presso l'Hub Vaccinale ed esibendo le certificazioni sanitarie che attestano la condizione di fragilità.

La prenotazione si potrà effettuare contattando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20), oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale (pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria). Anche i 630 portalettere in servizio in Abruzzo, attraverso i palmari a loro disposizione, potranno prenotare la vaccinazione. Per la somministrazione della terza dose verranno utilizzati vaccini a Rna messaggero.