Covid, in Abruzzo 400 nuovi positivi e 90 guariti

Sono 400 i nuovi casi di positività al Covid registrati oggi, lunedì 27 dicembre 2021, in Abruzzo. Da registrare anche un decesso di un 72enne della provincia di Chieti. Si registrano anche 90 persone guarite rispetto a ieri, domenica 26 dicembre 2021.

I pazienti ricoverati in area medica sono 154 pazienti (+10 rispetto a ieri); 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9239 (+299 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati ben 2812 tamponi molecolari (1701667 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 6923 test antigenici (1665060) mentre il tasso di positività, calcolando sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici è pari a 4.1%.

Del totale dei casi positivi, 24002 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+61 rispetto a ieri), 24621 in provincia di Chieti (+246), 23039 in provincia di Pescara (+66), 24394 in provincia di Teramo (+25), 786 fuori regione (invariato) e 175 (+2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.