Piazza Salotto, una nuova fontana nello spazio del calice di Toyo Ito

La giunta comunale ha approvato il nuovo progetto che sorgerà presso Piazza Salotto, al posto del calice di Toyo Ito.

Si tratterà di una fontana con un diametro di 8,80 metri con molti getti d'acqua ed emetterà melodie musicali attraverso l'utilizzo di grandi tasti di pianoforte posti alla sua base. Ad annuncialo è stato il Sindaco Masci su Facebook. Le operazioni partiranno entro fine anno.

"Oggi abbiamo approvato in giunta il progetto esecutivo della nuova fontana di piazza salotto, che verrà realizzata nello spazio in cui era stato collocato il calice di Toyo Ito. L'opera, del diametro di 8,80 metri, avrà molti getti d'acqua ed emetterà melodie musicali attraverso l'utilizzo di grandi tasti di pianoforte posti alla sua base. La fontana si ispira al "big piano", realizzato dall'inventore-scienziato-artista pescarese, Remo Saraceni, da molti anni trapiantato negli USA, portato al successo mondiale dal celebre film di Tom Hanks. Le operazioni di gara partiranno entro fine anno, nel 2022 piazza salotto avrà una nuova immagine in cui l'elemento acqua sarà protagonista."