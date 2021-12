Pescara Basket, giro di tamponi prima degli allenamenti

Dopo qualche giorno di meritato riposo in famiglia per il Natale, i biancazzurri si sono ritrovati oggi, lunedì 27 Dicembre, al Palasport di Via Elettra per la ripresa degli allenamenti.

La società Pescara Basket comunica inoltre che, prima della ripresa dell'attività in campo, squadra e staff tecnico hanno effettuato, a scopo precauzionale, un giro di tamponi, con esito negativo per tutti, per cui è stato possibile riprendere regolarmente ed in totale sicurezza gli allenamenti.