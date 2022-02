Covid, in Abruzzo altri 3.823 nuovi positivi e 802 guariti

Nella giornata di oggi, martedì 1 febbraio 2022, sono stati registrati 3.823 nuovi positivi e 802 guariti guariti al Coronavirus.

Anche nella giornata odierna si contano i decessi, ovvero 3 (di età compresa tra 73 e 89 anni, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo e 1 risalente ai giorni scorsi, ma comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2.814.

I pazienti ricoverati in area medica sono 430 pazienti (+2 rispetto a ieri) ed in terapia intensiva sono 35 (-1 rispetto a ieri). I cittadini positivi in isolamento sono 3014 con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 7.460 tamponi molecolari e 29.621 test antigenici. Il tasso di postività è aumentato al 10,30% rispetto al 9,79% di ieri.

Del totale dei casi positivi, 46.433 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+854 rispetto a ieri), 60.019 in provincia di Chieti (+1142), 52.245 in provincia di Pescara (+937), 54319 in provincia di Teramo (+758), 2801 fuori regione (+43) e 3228 (+86) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.