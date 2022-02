Pescara Calcio: Galano passa al Bari. Ufficiali Cernigoi e Pontisso

Nella serata di ieri, alle ore 20:00, si è ufficialmente chiusa la sessione invernale del calciomercato. Il Pescara ha chiuso definitivamente il passaggio di Cristian Galano al Bari, club militante nel Girone C e prima in classifica.

Anche Michael De Marchi saluta il club adriatico, trasferendosi con la formula del prestito con diritto di riscatto al Sudtirol, militante nel Girone A. De Marchi lascia i biancazzurri dopo aver segnato 3 reti in 19 partite, perdendo il posto da titolare attualmente di Ferrari. Il centrocampista Giuseppe Rizzo saluta e passa a titolo definitivo al Messina, nel Girone C, con sole 12 presenze ed un espulsione rimediata a fine gara contro la Lucchese scatenando una rissa e rimediando una squalifica di 4 giornate.

Giudo Marilungo passa alla Pro Sesto con la formula del prestito, con la Ternana proprietaria del cartellino del giocatore.

Milos Bocic carica le valigie e si trasferisce alla Pistoiese, squadra militante nello stesso Girone del Pescara attarverso la formula del prestito. Per quanto riguardano gli arrivi il club di Sebastiani acquisisce le prestazioni sportive, entrambi dal Vicenza, sia di Simone Pontisso, classe 1997 arrivato a titolo definito sia di Mario Ierardi, con la formula del prestito, esordendo con la maglia biancazzurra a Viterbo, subentrando al posto di Rasi.

Per quanto riguarda l'attacco il Pescara ha trovato l'accordo con il Seregno, attraverso la formula del prestito con diritto di opzione, per Iacopo Cernigoi, classe 1995. In questo primo scorcio di stagione l'attaccante ha giocato ben 20 partite e segnato 5 reti.

ACQUISTI

CERNIGOI (prestito con diritto di opzione dal Seregno)

PONTISSO (titolo definitivo dal Vicenza)

IERARDI (prestito dal Vicenza)

DE RISIO (prestito dal Bari)

CESSIONI

GALANO (titolo definitivo al Bari)

BOCIC (prestito alla Pistoiese)

DE MARCHI (prestito al Sudtirol)

RIZZO (titolo definitivo al Messina)

VALDIFIORI (rescissione contrattuale)

MARILUNGO (prestito alla Pro Sesto)