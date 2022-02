Masci e Santilli visitano il Centro Vaccinale “Palazzo Fuksas” di Pescara

Nella mattina odierna il Sindaco Masci ed il Vicesindaco Giovanni Santilli hanno visitato il Centro Vaccinale “Palazzo Fuksas” a Pescara, operativo dallo scorso 26 gennaio.

Masci e Santilli sono stati accolti Direttore Generale Asl Pescara Vincenzo Ciamponi e della dr.ssa Maria Assunta Ceccagnoli, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pescara.

In questo periodo le liste di attesa per le prenotazioni dei vaccini presso Centri Vaccinali della Asl di Pescara si sono notevolmente snellite. La prima dose si potrà ottenere senza prenotazione o anticipando l’appuntamento già preso per la terza dose, a condizione che siano passati almeno quattro mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose).