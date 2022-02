Da venerdì 11 febbraio stop alla mascherina all'aperto

Dall'11 febbraio stop alla mascherina all'aperto. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che entrerà in vigore venerdì.

La mascherina andrà comunque portata con sè in caso di assembramenti, luoghi al chiuso e visite nelle abitazioni private. Il nuovo ordinamneto resterà in vigore sino al 31 marzo 2022, data in cui scadrà lo stato d'emergenza.