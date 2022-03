Covid: i professionisti con cittadinanza di Paesi extra Ue potranno essere reclutati

Per fronteggiare la pandemia da Covid-19, l'Assessore alla Sanità Nicoletta Verì ha deciso, attraverso una specifica delibera, di poter assumere a tempo determinato anche professionisti con cittadinanza di Paesi extra Ue.

La possibilità di reclutare personale (in possesso di regolare permesso di soggiornoche consenta attività lavorativa e con un’adeguata conoscenza della lingua italiana) è prevista da una legge statale approvata lo scorso novembre, che consente assunzioni fino al 31 dicembre 2022 e limitatamente alle strutture sanitarei impegnare contro la pandemia.

“E’ una possibilità in più – spiega l'Assessore alla Sanità Verì – a cui le nostre aziende sanitarie potranno fare ricorso in caso di necessità. Le graduatorie ancora valide e le altre procedure utilizzate finora, non sempre sono infatti sufficienti a colmare le carenze di personale che spesso si verificano in questi mesi di grande pressione sulle strutture.

Di qui la decisione di prevedere questa opportunità, rivolta a professionisti adeguatamente formati che potranno essere inseriti temporaneamente negli organici Asl.”