La Scuola Calcio Femminile Magister aderisce al progetto “Generazione S” dell’U.S. Sassuolo

E’ stato raggiunto l’accordo tra la Scuola Calcio Femminile Magister e l’U.S. Sassuolo che vede la neonata realtà calcistica di Montesilvano aderire al progetto “Generazione S”.

Si tratta di un’iniziativa ambiziosa, ad ampio respiro che ben si sposa con le finalità della Scuola Calcio Femminile Magister: quello di crescere da un punto di vista calcistico, sociale e ambientale.

Un’intesa inoltre che ha permesso allo staff e alle bambine, accompagnate dai genitori, di assistere alla partita di Serie A femminile Sassuolo-Milan di sabato scorso.

“Esperienza unica per i genitori e le bambine della Scuola Calcio – afferma il Responsabile della Scuola Calcio Magister Montesilvano Michele Galanti – Ringraziamo il Sassuolo per l’ospitalità e il mister Dionisi per la disponibilità di incontrare il nostro staff e le bambine. Ricambiamo l’invito e speriamo in prossimo futuro di ospitare il Sassuolo presso la nostra sede. Generazione S è un progetto importante e siamo onorati di farne parte visti gli obiettivi comuni da perseguire sia socio-educativi per società e tesserati, sia per la gratuità dei servizi offerti”.

“La Scuola Calcio Femminile Magister è stata inserita nel progetto Generazione S – spiega il Direttore Tecnico Andrea Gessa – Questo ci rende molto orgogliosi e ci fa sentire ancora più responsabili di portare avanti un progetto fantastico in modo serio e lungimirante. Stiamo cercando di creare nelle bambine una cultura sana dello sport con un progetto che va al di là delle due ore di campo e che abbraccia il gioco del calcio a 360° inserendo anche forme di educazione alimentare, ambientale nonché gioco, divertimento e musica sempre con un pallone tra i piedi. L’invito a vedere la partita di Serie A Femminile Sassuolo-Milan – prosegue Gessa – è stata un’esperienza speciale per noi, le famiglie e le bambine; esperienza per la quale ringraziamo la società neroverde per l’immediatezza dell’invito, cosa non scontata. Esperienza speciale soprattutto per le bambine e sperare di realizzare anche il sogno di una sola bambina sarebbe come realizzare uno dei nostri sogni. Generazione S non si limita – conclude il Direttore tecnico – a questo primo incontro in presenza, ma prevediamo altri momenti periodici in video conferenza durante i quali faremo report per essere sempre aggiornati su nuove metodologie e sui miglioramenti delle nostre bimbe siamo pronti a crescere insieme per fare del bene che è la cosa più importante non solo nella nostra regione ma anche fuori confine”.

Nel dettaglio, Il progetto Generazione S dell’Unione Sportiva Sassuolo si rivolge “a tutti i giovani talenti, alle scuole, alle società e alle famiglie per promuovere la crescita sportiva e personale attraverso il gioco del calcio in mondo coerente ai valori del club”.

“E’ un progetto condiviso con la società Sassuolo U.S.– ha affermato l’Ad del Sassuolo Giovanni Carnevali nel giorno della presentazione dell’iniziativa – che darà la possibilità, in modo gratuito, alle società, alle scuole e alle famiglie di avere un nostro contributo per la crescita dei ragazzi e delle ragazze e, perché no, aiutarli a realizzare il sogno di diventare calciatori e calciatrici”.

“La società ha creduto in noi sin dall’inizio – le parole della capitana del Sassuolo Femminile Benedetta Orsi – Il fatto che Generazione S sia aperto anche alle bambine, è un’opportunità per sperare di trasformare la passione per il calcio in lavoro con maggiori certezze e sicurezze”.

Ricordiamo che l’iscrizione alla Scuola Calcio Femminile Magister è GRATUITA ed è aperta alle bambine e ragazze dai 5 ai 12 anni.

Il video di presentazione di Generazione S: https://www.youtube.com/watch?v=BnAQ42oIDog

Per informazioni e iscrizioni: Michele Galanti al 345-3396017