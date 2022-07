Il Centro Vaccinale "Ex LIDL" di Colle Renazzo aprirà anche il mercoeldì

A partire da martedì 12 luglio la Asl di Pescara potenzierà il Centro Vaccinale “Ex LIDL” di Via Colle Renazzo con l'apertura anche per il mercoledì mattina.

Il Centro sarà aperto tutti i martedì, mercoledì e venerdì del mese dalle ore 9:00 alle 13:00. Gli over 12 potranno accedere senza l'uso della prenotazione. Resta obbligatoria la prenotazione per l’età pediatrica (5-11 anni) da effettuarsi tramite il portale https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o chiamando il numero verde 800 009966. Per coloro che dovranno prenotarsi possono accedere al link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/

Per ricevere la terza o quarta dose devono essere trascorsi almeno 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. La ASL di Pescara raccomanda di effettuare la quarta dose agli ultraottantenni e a tutti coloro che, tra i 60 e i 79 anni, appartengono a categorie di fragilità, come da seguente tabella, allegata alla Circolare del Ministero della Salute dell’8 aprile 2022 e scaricabile al link: CLICCA QUI