Spoltore avrÃ  un nuovo distretto sanitario. I lavori partiranno nel 2023

Il Comune di Spoltore avrà una nuova sede r i servizi del distretto sanitario. I lavori partiranno nel 2023 e si concluderanno tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Nel mentre la Asl manterrà tutti gli ambulatori e le funzioni attive, in una sede che però è ancora da individuare.

Lo scorso 26 luglio è stato stilato l'accordo di programma tra il Sindaco di Spoltore Chiara Trulli ed il Direttore Generale della Asl Vincenzo Ciamponi: " È una giornata storica per Spoltore. La firma dell'accordo di programma tra la Asl di Pescara e Comune sblocca finalmente la ristrutturazione del complesso sanitario in via del Convento, che diventerà una Casa di Comunità come previsto dal PNRR".

Si tratta di uno strumento nuovo del Servizio Sanitario Nazionale che, con i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), andrà ad inserirsi nel sistema delle cure territoriali: sarà una struttura fisica in cui opererà un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e potrà ospitare anche assistenti sociali.

I lavori in via del Convento, per un importo pari a 1 milione 647 mila euro, andranno a superare i deficit strutturali della vecchia sede Asl, di proprietà del Comune: in base agli accordi si lavorerà anche per migliorare la situazione dei parcheggi, attualmente insufficienti. In base all'accordo, la struttura sarà data dal Comune in concessione alla Asl per 48 anni, a partire dalla consegna dell'immobile, ad un canone annuo di 33.960 euro.