Dal primo novembre la Dottoressa Ferrara guiderà il Pronto Soccorso di Pescara

A partire dal 1° novembre la Dottoressa Tiziana Ferrara guiderà il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santo Spirito.

Questa mattina è stato sottoscritto il contratto con la ASL di Pescara assumendo l’incarico quinquennale di Direttore della Unità Operativa Complessa di Medicina e Chirurgia d’Urgenza del Presidio Ospedaliero.

La Dottoressa Ferrara, già dirigente medico al Dipartimento di Urgenza dell’Ospedale SS.ma Annunziata di Chieti, è la prima donna ad assumere la guida del Pronto Soccorso dopo aver vinto il concorso dello scorso febbraio, in cui hanno partecipato 12 candidati, e aver ricevuto l'incarico con la delibera dello scorso 8 agosto firmato dal Direttore Generale Vincenzo Ciamponi.

La Ferrara, specializzata in Chirurgia d’Urgenza e Chirurgia Toracica vanta una lunga esperienza nel campo della Medicina e Chirurgia dell’Emergenza-Urgenza. Oltre ad altri titoli di studio, ha conseguito il diploma di perfezionamento in “Gestione delle Aziende e Servizi Sanitari” ed in “Governo Clinico”; è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche.

Per 22 anni il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Pescara è stato diretto prima dal Dottor Albani e successivamente al suo pensionamento pro tempore dal Dottor Antonino Gabriele, dallo scorso maggio.

Alla firma del contratto erano presenti Direttore Generale Vincenzo Ciamponi, il Direttore Amministrativo Vero Michitelli, il Direttore Sanitario Antonio Caponetti, il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Pescara dr.ssa Maria Assunta Ceccagnoli ed il dott. Giuseppe Barile, Direttore UOC Dinamiche del Personale ASL Pescara.