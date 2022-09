Allo stadio Adriatico arrivano i Campionati del Mediterraneo Under-23 di atletica leggera

Proseguono i preparativi in vista della quarta edizione dei Campionati del Mediterraneo Under 23 di atletica leggera, che si svolgeranno sabato 10 e domenica 11 settembre presso lo stadio “Adriatico-Cornacchia” di Pescara.

Saranno in totale 18 le nazioni partecipanti: Bosnia e Herzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Kosovo, Libano, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Portogallo, Serbia, Spagna, Tunisia e Turchia.

Gli azzurri che parteciperanno alla quarta edizione della rassegna saranno in totale 75, 40 uomini e 35 donne. In squadra 63 atleti della categoria promesse, nati tra il 2000 e il 2002, oltre a 12 di quella juniores, classe 2003 e 2004. Tra loro anche la campionessa mondiale under 20 del martello Rachele Mori e l’altra azzurrina salita sul podio alla rassegna iridata giovanile, la lunghista Marta Amani che a Cali ha conquistato il bronzo.

“Per l’Abruzzo è una grande opportunità di essere non solo al centro dell’Europa ma anche al centro di tutta l’area del Mediterraneo. – ha dichiarato il presidente della FIDAL Abruzzo Massimo Pompei - Siamo pronti ad ospitare tutti gli atleti e i dirigenti e non vediamo l’ora di cominciare”.