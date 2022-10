Covid: da oggi non sarÃ  piÃ¹ obbligatoria la mascherina sui mezzi pubblici

Da oggi, sabato 1 ottobre 2022, decade l'obbligo della mascherina obbligatoria sui bus e treni.

Prorogato invece di un mese l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza sull'obbligo della mascherina per lavoratori, utenti e visitatori all'interno delle strutture sanitarie, RSA e socio-sanitarie, comprese le strutture ospitalità e lungodegenze residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.