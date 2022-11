Sportello SIAN: ecco i nuovi orari per il ritiro o rilascio degli attestati di formazione

La ASL di Pescara comunica che a partire da oggi, martedì 22 novembre 2022, lo Sportello dell’Unità Operativa Complessa Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) per il rilascio e rinnovo degli attestati di formazione per personale alimentarista e per fitosanitari sarà aperto dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.

Il Servizio SIAN si trova presso la sede del Dipartimento di Prevenzione, Largo Luciano Lama, Palazzo Cervone, Pescara. Lo Sportello per il rilascio e rinnovo attestati è ubicato presso la Palazzina G del vecchio ospedale in Via Renato Paolini 47 – 1° piano (sopra l’Ufficio Vaccinazioni).