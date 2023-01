Covid: il Centro ex Lidl di Colle Renazzo chiuderÃ . Dal 17 gennaio tornerÃ  operativa la Stazione di Porta Nuova

Il Centro Vaccinale ex Lidl di Strada Colle Renazzo 11/5 cesseà la sua attività il 10 gennaio. A riferirlo è la Asl di Pescara, dopo aver pubblicato i nuovi orari degli Hub Vaccinali della provincia pescarese. Al posto dell'ex Lidl, dal 17 gennaio 2023 tornerà in funzione l'Hub della Stazione di Porta Nuova.

Il Centro Vaccinale di Colle Renazzo sarà aperto tutti i martedì, mercoledì e venerdì del mese, dalle ore 9:00 alle 13:00, fino al 10 gennaio compreso, giorno della chiusura del Centro. Sarà possibile accedere senza prenotazione ma sarà obbligatoria solo per l'età pediatrica (5-11 anni).

Come detto pocanzi dal 17 gennaio 2023 tornerà in funzione l'Hub Vaccinale della Stazione di Porta Nuova: sarà aperto tutti i martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00. Anche in questo caso si potrà accedere senza prenotazione ma sarà obbligatoria solo per l'età pediatrica (5-11 anni).

Nella settimana dal 10 al 17 gennaio i cittadini potranno effettuare il vaccino anti-Covid presso le Farmacie Farmacie ed i Medici di Medicina Generale che aderiscono alla campagna vaccinale. Per quanto riguarda Baby Hub - Servizio Vaccinazioni (Vecchio Ospedale) di Via Renato Paolini 47, sarà aperto dalle ore 15:00 alle 17:00 tutti i martedì del mese. In questo caso sarà obbligatoria la prenotazione (CLICCA QUI) oppure chiamando al numero verde 800 009966.

A Penne, Contrada Campetto, il Centro sarà aperto dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nei seguenti giorni: mercoledì 11 gennaio e mercoledì 25 gennaio. Non è necessaria la prenotazione. Nei Centri vaccinali anti-Covid potrà essere effettuata la vaccinazione antinfluenzale solo se in concomitanza con la vaccinazione anti-Covid.