SanitÃ : chiusure e modifiche orari per alcuni Servizi della provincia di Pescara

La ASL di Pescara informa la chiusura e modifica degli orari dei servizi della provincia pescarese.

SPORTELLI CUP

Si specifica che rimarranno CHIUSI:

il CUP di Popoli il 05, il 9 ed il 12 gennaio 2023 solo di pomeriggio; lo Sportello CUP del PO di Pescara/Anatomia Patologica il 5 gennaio 2023 pomeriggio; il CUP di Penne il 5 gennaio 2023 pomeriggio; il Centro Prelievi Montesilvano il 7 gennaio ’23 mattina.

Di seguito, il link della pagina del sito web aziendale con gli orari di tutti gli sportelli del CUP: CLICCA QUI

AREA PESCARA

Dipartimento di Prevenzione

Lo Sportello per il rilascio o rinnovo degli attestati di formazione per personale alimentarista e per fitosanitari dell’Unità Operativa Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione è chiuso dal 27 dicembre al 9 gennaio 2023. Riapre regolarmente martedì 10 gennaio 2023.

Medicina Legale: L’ambulatorio di Medicina Legale in via Rieti n. 47, Pescara, è chiuso dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023. L’Ufficio Patenti Speciali, Via Rieti 47, è chiuso dal 23 dicembre 2022 al 05 gennaio 2023.

Medicina dello Sport: L’Unità Operativa Semplice Dipartimentale della Medicina dello Sport, Via Pesaro 50, è chiusa al pubblico dal 2 al 5 gennaio 2023.

Endocrinologia e Malattie Metaboliche: L’Unità Operativa Complessa Territoriale di Endocrinologia e Malattie Metaboliche (Diabetologia), presso il Distretto di via Rieti 47, è chiuso il pomeriggio del 5 gennaio 2023.

DISTRETTI/ CERS (Centro Erogazione Servizi Sanitari)

CERS di Loreto Aprutino, Via Chiarelli n. 2 - Il Punto Prelievi è chiuso dal 2 al 5 gennaio 2023. Saranno garantiti solo i prelievi domiciliari previa prenotazione. I prelievi con carattere di urgenza e quelli TAO saranno effettuati presso il Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Penne.

CERS di Scafa, Via della Stazione, 61 - Punto prelievi chiuso al pubblico nei giorni: 7 gennaio 2023.

CERS di Tocco da Casauria, Via XX Settembre n. 144 - L’Unità Operativa Complessa Ser.D. è chiuso il 7 gennaio 2023.