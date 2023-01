Asl di Pescara: attivata la dematerializzazione dei buoni spesa per le persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme

La Asl di Pescara ha attivato la dematerializzazione dei buoni spesa per le persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme. A patire dal 1 febbraio 2023 non verranno più rilasciati buoni spesa cartacei e dal 1° marzo 2023 i buoni cartacei non saranno più utilizzabili poiché verranno sostituiti dal buono spesa dematerializzato.

L'assistito, dopo aver ricevuto o l'autorizzazione annuale rilasciata dal competente ufficio (UOS Disabilità e Supporto Protesico, già Ufficio Riabilitazione), non dovrà più ritirare i buoni cartacei ma potrà spendere il proprio buono spesa presso qualunque fornitore convenzionato, come avviene già ora, tramite la propria tessera sanitaria.

Il buono dematerializzato conserva le stesse caratteristiche del buono cartaceo, cioè l'importo spettante nel mese di riferimento potrà essere speso dal 1° giorno all'ultimo giorno del mese stesso e potrà essere utilizzato per i soli prodotti concedibili.

Dal 1° marzo 2023 tutti i buoni spesa cartacei rilasciati verranno convertiti automaticamente in buoni digitali e non sarà necessario per l'assistito fare richieste o recarsi presso gli uffici della ASL per effettuare la conversione.