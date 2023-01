Pescara: due arresti in poche ore per tentato furto e maltrattamento in famiglia

Nella serata di ieri la Squadra Mobile di Pescara ha effettuato due arresti nel giro di poche ore: il primo per maltrattamenti in famiglia ed estorsione mentre il secondo per tentato furto in abitazione.

Intorno alle ore 23:00 la Sala Operativa della Questura di Pescara ha ricevuto una segnalazione da parte di una donna, dopo aver sorpreso un uomo forzare la finestra della propria abitazione per rubare. La Squadra, giunta immediatamente sul posto, ha intercettato l'uomo in fuga per poi trarlo in arresto per tentato furto in abitazione.

Nella stessa serata la Squadra Mobile ha ricevuto un'altra segnalazione, questa volta proveniente dal quartiere Rancitelli, per una lite familiare. Gli agenti hanno trovato un ragazzo in forte stato di agitazione mentre stava minacciando la donna la quale ha spiegato che che quello era suo figlio e che, come già avvenuto in precedenti occasioni, le aveva prepotentemente chiesto dei soldi, minacciandola di morte di fronte al rifiuto di darglieli e aveva tentato di derubarla dopo averla colpita con calci. La donna, terrorizzata, ha contattato quindi il 113 riferendo quanto avvenuto.

Il ragazzo ha tentato di minimizzare l'accaduto per poi opporsi agli agenti che hanno provveduto al blocco e all'arresto per estorsione e maltrattamenti in famiglia.