Nuova sede del 118 a Francavilla al Mare

Da martedì 3 settembre a Francavilla al Mare sarà operativa la sede del 118 presso il Distretto sanitario di Contrada Alento. E’ stato, infatti, completato l’iter burocratico riferito al trasferimento delle attività ubicate presso l’ex Padovano, dove nei prossimi giorni aprirà il cantiere per i lavori di ristrutturazione. Com’è noto, l’immobile accoglierà la Casa di Comunità, finanziata con fondi PNRR, il luogo nel quale saranno concentrate le attività sanitarie e la continuità dell’assistenza nelle 24 ore.

La notizia è stata comunicata alla sindaca Luisa Russo con una nota della Direzione della Asl Lanciano Vasto Chieti, nell’ambito della quale è stata anche chiarita l’organizzazione delle rete dell’emergenza, strutturata secondo un modello che prevede l’integrazione di più mezzi diversamente dislocati.

La postazione 118 di Francavilla al Mare - si legge nel documento - è attualmente dotata di un'ambulanza di tipo INDIA allestita con tutti i presidi e i dispositivi necessari per gli interventi in emergenza-urgenza, con equipaggio formato da infermiere qualificato, formato e addestrato per l'emergenza territoriale, e autista soccorritore, anch'egli debitamente preparato. Tale equipaggio, dotato di competenze, conoscenze, formazione e tecnologie idonee per attuare manovre rianimatorie in qualsiasi circostanza, riesce a raggiungere tutto il territorio comunale in brevissimo tempo. Qualora necessario, nello spazio di 11 minuti al massimo il mezzo può essere supportato dall’automedica ubicata all’ospedale di Ortona, con equipaggio formato da medico, infermiere e autista, e dotata di tutti i presidi di rianimazione necessari. A questa si aggiungono le ambulanze medicalizzate di Chieti e Pescara, che possono raggiungere Francavilla in un tempo compreso tra 9 e 14 minuti.

Ovviamente i mezzi di supporto avanzato (auto medica, ambulanza medicalizzata) vanno a integrare ciò che già è stato messo in atto dall'ambulanza INDIA presente sul territorio di Francavilla al Mare, intervenendo laddove ve ne sia la reale necessità accertata dalla Centrale 118 di Chieti­ Pescara, che rappresenta l'unica struttura titolata a decidere e stabilire, attraverso il dispatch, l’attività di filtro delle chiamate, la gravità dell'intervento da effettuare e il mezzo di soccorso più idoneo da inviare sul posto (compreso l'elisoccorso). L'operatore della sala operativa, infatti, ha la governance di tutto il territorio provinciale, conosce la situazione reale e i bisogni di quel momento e governa con competenza tutta la movimentazione dei mezzi.

Va precisato, infine, che, a seguito della nuova organizzazione dell'assetto delle postazioni di emergenza-urgenza la postazione 118 di Francavilla al Mare, con l'equipaggio sopra descritto, è attiva h24 per 365 giorni l'anno, mentre in precedenza nel periodo compreso fra il 21 settembre e il 21 giugno era attiva nelle sole ore diurne , dalle 7.00 alle 21.00.

L’obiettivo dell’Azienda sanitaria è stato strutturare una rete di assistenza idonea a garantire gli interventi in emergenza-urgenza secondo gli standard nazionali e internazionali, nonostante la carenza ormai strutturale di medici dell’emergenza. Nei primi 8 mesi dell’anno il 118 di Francavilla ha eseguito 175 interventi in Codice Rosso, 1164 in Codice Giallo; 181 in Codice Verde; 3 in Codice Bianco.