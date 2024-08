Al via i lavori di riqualificazione dei due cimiteri cittadini

“Partiranno lunedì 2 settembre i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei due cimiteri cittadini, San Silvestro e Colli Madonna, interventi necessari e utili per garantire la fruibilità e gli accessi degli utenti non solo nella ricorrenza dedicata ai defunti, ma ogni giorno dell’anno. Andremo a sanare i punti che presentano criticità di accesso e daremo piena dignità alle due strutture, attraverso gli interventi sui loculari e l’abbattimento delle barriere architettoniche”. Lo ha detto l’assessore comunale ai cimiteri Maria Rita Carota nel corso della conferenza stampa indetta per presentare gli interventi.

“I cimiteri svolgono un ruolo fondamentale per la città – ha sottolineato il sindaco Carlo Masci – perché il grado di civiltà di un territorio si misura anche sull’attenzione che riesce a garantire verso chi non c’è più, persone che hanno vissuto e contribuito alla crescita di quella comunità e che devono essere sempre ricordati e inseriti in un ambiente salubre. Dopo un periodo difficile negli anni passati perché la società che li aveva in gestione ha aperto una criticità con l’amministrazione comunale in riferimento alle risorse, oggi con Pescara Multiservice, che gestisce gli impianti cittadini dal primo luglio 2023, stiamo voltando pagina per migliorare le condizioni strutturali dei cimiteri e i servizi offerti agli utenti, a cominciare dalla pulizia che oggi riceve attestati di apprezzamento non solo nel giorno della ricorrenza del primo e 2 novembre, ma tutto l’anno”.

“Quelli che prenderanno il via lunedì sono solo una parte dei lavori – ha aggiunto Carota – previsti per garantire la sicurezza dei due impianti che accolgono i nostri cari e sono stati studiati in maniera precisa per il ripristino di zone che da anni versano i condizioni discutibili, lavori finanziati tramite l’Accordo Quadro. Nel frattempo è partita la progettazione di un ulteriore gruppo di opere finanziate con fondi accantonati da Ambiente Spa e derivanti dall’utilizzo dei loculi realizzati da Fidia oggetto di un contenzioso”.

Nello specifico, i lavori che partiranno lunedì prossimo riguardano il cimitero di Colli Madonna, ossia il Loculario campo ‘A’ Lato sinistro, con il rifacimento dell’impermeabilizzazione, la realizzazione dei canali di gronda, delle scossaline e della linea pluviale con scarico delle acque meteoriche all'interno della linea acque bianche esistente. Quindi il rifacimento dei frontalini della copertura e del terrazzo con idoneo materiale, la demolizione e l'impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del terrazzo lato Sud del loculario, il rifacimento della tinteggiatura di tutto il loculario. Quindi il Loculario campo ‘E’ con la demolizione del pavimento esistente al piano terra e relativo rifacimento, la rimozione e rifacimento dei frontalini al piano superiore con stuccatura e tinteggiatura dei frontalini e dei parapetti balcone del piano primo del loculario.

Infine si eseguiranno lavori di messa in sicurezza e manutenzione vari, consistenti in rifacimento di frontalini su vari loculari, riparazione di chiusini e caditoie, manutenzione di ringhiere, manutenzione percorsi per l'abbattimento barriere architettoniche, manutenzione dei locali dell’obitorio, degli spogliatoi del custode e dei bagni sia del personale che pubblici. Nel cimitero di San Silvestro sono previsti i lavori di realizzazione della rampa di accesso alla camera mortuaria, i lavori di messa in sicurezza di percorsi vari, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e non, ovvero la soluzione di situazioni strutturali oggi oggetto di pericolo, con la realizzazione di alcune ringhiere per eliminare il rischio di aperture verso il vuoto in più punti del cimitero. Infine ci sarà il ripristino dei frontalini e la realizzazione di nuova guaina impermeabilizzante. L’importo complessivo dei lavori è pari a 139.652 euro, affidati all’impresa Carulli.