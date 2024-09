Avis, ripartono le aperture straordinarie per la donazione del sangue

Ricominciano le aperture straordinarie dell'Avis donatori di sangue sezione di Pescara. Dopo le varie campagne estive per sensibilizzare alla donazione anche durante le vacanze, in cui abitualmente cala l'attenzione su determinate problematiche, l'Avis riparte con il programma autunnale e quindi con le aperture straordinarie.

L'iniziativa ha una formula molto simpatica e interessante, in collaborazione con la Nuova Torrefazione Autonoma di Via Roma, ragazzi giovani che mettono a disposizione la loro conoscenza delle varie tipologie di caffè, offrendo quindi caffè e dolci da loro realizzati. L'appuntamento è per domenica 29 settembre nella sede di piazza Salvo D'Acquisto a Pescara.