Ruba in un supermercato del centro, bloccato dalla polizia locale

Ha rubato prodotti alimentari in un supermercato. Ma la polizia locale, allertata dal personale addetto alla vigilanza del punto vendita, è intervenuta subito, bloccando il ladro e recuperando la refurtiva. Questo, in sintesi, è quanto svolto dai vigili urbani, coordinati dal comandante Danilo Palestini, nell'ambito dei servizi effettuati nella zona centrale della città in quei punti ritenuti maggiormente sensibili.

Il furto è stato messo a segno in via Silvio Pellico, non molto distante dalla stazione centrale, ed è stato subito segnalato dagli addetti alla vigilanza a una macchina della polizia locale che era impegnata in un pattugliamento della zona e stava transitando proprio in quel punto. Agli agenti e' stato rapidamente riferito l'accaduto e indicato il presunto autore del colpo, che aveva con sé uno zaino.

Il giovane, un 23enne di origine marocchina, è stato fermato nel giro di pochissimo tempo e, durante il controllo, è emerso che aveva infilato nel suo zaino diversi prodotti alimentari, per un valore di alcune decine di euro. Il materiale è stato così riconsegnato al punto vendita, mentre il 23enne ha rimediato una denuncia a piede libero.