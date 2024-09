La città si prepara al G7 e Masci incontra gli stakeholders

La riunione ministeriale del G7 di Pescara, inizialmente prevista per due giorni (24 e 25 ottobre), trasformerà Pescara nella città della cooperazione per ben sei giorni, dal 22 al 27 ottobre prossimi, con altri due appuntamenti di assoluto prestigio: oltre al G7 Italia Sviluppo, che si snoderà su tre giorni di lavori, dal 22 al 24 ottobre, faranno tappa a Pescara anche il prestigioso evento in piazza “InsiemepergliSdg” e il B7Italy di Confindustria, in Comune.

“Tre momenti collegati tra loro, tutti di assoluto rilievo internazionale, che si incastreranno sul territorio di Pescara e consentiranno di mettere in mostra la nostra città e l'intera regione”, ha detto il sindaco Carlo Masci incontrando, ieri pomeriggio all'Aurum, gli stakeholders che erano già stati convocati dal Comune nei mesi scorsi per valutare le iniziative da promuovere in vista del G7, voluto a Pescara dal ministro Antonio Tajani.

Con il sindaco c'era, all'Aurum, anche il direttore generale del Comune Pierluigi Carugno e hanno risposto all'appello, tra gli altri, alcune associazioni di categoria, con i rappresentanti di Confindustria e Università "D'Annunzio". Nel dettaglio è stato spiegato che InsiemepergliSdg (Sdg sta per Obiettivi di sviluppo sostenibile, Sustainable Development Goals) è un'iniziativa del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e di una serie di partner di prim'ordine (ad esempio la Fao, le Nazioni Unite UN, Save the Children e la Commissione Europea), che fino ad ora ha toccato solo 10 città (dal 2020 al 2023) e nel 2024 si svolgerà unicamente a Palermo e a Pescara.

Qui è stata scelta Piazza Sacro Cuore, appena riqualificata dal Comune e individuata come location ideale proprio per questo motivo: l'intervento che si sta concludendo in questi giorni (fondi Pnrr) è stato pensato, infatti, per favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la creazione di superfici permeabili, nuove alberature, e nuova pavimentazione. La piazza ospiterà una serie di iniziative di sensibilizzazione, con installazioni, videomapping e murales finalizzati al coinvolgimento di tanti giovani e degli studenti pescaresi per informare e responsabilizzare la città sugli SDG e sul ruolo che ogni individuo può svolgere per il loro raggiungimento nell'ambito dell'Agenda 2030. L'evento dovrebbe essere inaugurato in piazza dai partecipanti al G7 a testimonianza del rilievo dei 17 obiettivi al centro della campagna InsiemepergliSdg.

Gli appuntamenti del G7, invece, si svolgeranno all'Aurum, e quelli del B7 Italy in Comune, è stato spiegato ieri, con momenti di incontro tra le delegazioni del G7 e quelle del B7 che avranno modo di focalizzare tutti i grandi temi relativi allo sviluppo.

“Per la città e per l'Abruzzo si aprono grandi opportunità - ha aggiunto Masci - e sono sicuro che le varie categorie sapranno cogliere questi appuntamenti per valorizzare al massimo tutto ciò che offre Pescara, città dalle mille potenzialità e attrattive che per alcuni giorni si illuminerà di una luce particolare. Ringrazio chi ha raccolto l'invito del Comune”, conclude Masci che ieri, oltre a registrare le iniziative pensate dagli stakeholder, dall'Università a Confindustria, ha lanciato un appello ai commercianti, per pensare una accoglienza mirata, incentrata sui temi della cooperazione e dello sviluppo.

Tra i presenti alla riunione i rappresentanti di Confcommercio, Federalberghi, Ascom, Fondazione Pescarabruzzo, Fondazione Museo dell'800, Comune di Spoltore, Casartigiani, Ufficio scolastico, Cram, Saga, Fira, Enoteca Regionale, Camera di Commercio. Per il Comune c'erano anche gli assessori Patrizia Martelli e Valeria Toppetti con Roberta Pellegrino, del settore Politiche sociali.