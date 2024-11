La clinica Villa Serena ottiene la certificazione Uni En Iso 9001:2015

Villa Serena ha ricevuto la certificazione del sistema di gestione dell'organizzazione ISO9001:2015 che indica gli otto requisiti di cui un'azienda deve disporre, in termini di qualità, all'interno del proprio sistema di gestione aziendale, affinché l'organizzazione risulti conforme agli standard internazionali. Per Villa Serena rappresenta un importante risultato, che arriva a breve distanza di tempo da un altro rilevante traguardo, quello del Programma Nazionale Esiti (Pne) dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che ha inserito la Casa di Cura tra gli 11 migliori ospedali d'Italia per qualità delle cure.

La certificazione ISO9001:2015 arriva da Bureau Veritas, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione – a cui si è giunti attraverso un lungo percorso che ha compreso l'osservazione dei processi aziendali, interviste e l'analisi della documentazione aziendale. Questi gli otto requisiti: focalizzazione sul cliente, leadership, coinvolgimento del personale, approccio per processi, approccio sistemico alla gestione, miglioramento continuo, decisioni basate su dati di fatto, rapporti di reciproco beneficio con i fornitori.

È stata presa in esame l'erogazione delle attività di diagnosi, cura e riabilitazione, in regime di ricovero ospedaliero (ordinario e diurno) e residenziale. È stata presa in esame inoltre l'erogazione dei servizi di medicina di laboratorio e diagnostica per immagini. "Siamo molto soddisfatti per il raggiungimento di questo nuovo importante traguardo, frutto di un impegno meticoloso e costante della Casa di Cura e del suo personale", afferma la direzione generale.