Violenza sulle donne, gli studenti del Galilei incontrano Cecilia Angrisano

C'erano 480 studenti del liceo scientifico Galilei, ieri all'auditorium Flaiano, per l'appuntamento organizzato dal Comune di Pescara, più precisamente l'assessorato alle Politiche sociali, con il presidente del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, Cecilia Angrisano, nell'ambito del cartellone "#365 giorni no alla violenza sulle donne" che si è aperto l'8 novembre e proseguirà fino a marzo 2025.

Ad accogliere Angrisano sono stati l'assessore comunale Adelchi Sulpizio e il dirigente scolastico Carlo Cappello. Angrisano ha parlato per circa due ore e ha anche risposto alle domande degli studenti.