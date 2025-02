Torna la Casa della Salute a Torre de' Passeri

Oggi e domani torna a Torre de' Passeri la Casa della Salute mobile, che accoglierà anche l'utenza dei paesi limitrofi, attrezzata con ambulatori e attrezzature diagnostiche per eseguire i seguenti screening oncologici:

Mammografia per donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni che non abbiano eseguito lo stesso esame negli ultimi 2 anni;

Colon retto (ricerca sangue occulto) per persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni che non abbiano eseguito lo stesso esame negli ultimi 2 anni o una colonscopia negli ultimi 5 anni. Prevista la consegna del kit di prelievo

Pap Test (Pap test o Hpv test) per donne di età compresa tra i 25 e i 29 anni che non abbiano eseguito lo stesso esame negli ultimi 3 anni e donne di età compresa tra i 30 e i 64 anni che non abbiano fatto lo stesso esame negli ultimi 5 anni.

Inoltre al Camper mobile della Salute si possono richiedere altri esami come la spirometria (età superiore a 16 anni, accesso libero); l'elettrocardiogramma (età superiore a 16 anni, accesso libero); mappatura dei nei sospetti (età superiore a 16 anni, accesso libero fino alla disponibilità delle sedute). Si consiglia di informarsi al mattino, se possibile, all'avvio delle attività ambulatoriali.

L'ambulatorio itinerante (dotato di sale di attesa e servizi igienici) è un progetto finanziato dalla Regione Abruzzo e organizzato dalla Asl di Pescara in collaborazione con i Comuni, tra cui il Comune di Torre de' Passeri, guidato dal sindaco Giovanni Mancini che, per la seconda volta dal 2023, ha dato piena adesione al progetto sanitario coordinato dall'assessore alle politiche sanitarie, Alessandra Bortoletti.

Il sindaco Giovanni Mancini dichiara: “Ospitiamo con piacere, per la seconda volta, la Casa della Salute certi di dare un servizio utile e importante alla comunità. Fare prevenzione significa ridurre l'incidenza delle malattie, favorire il mantenimento del benessere e della qualità della vita. Invitiamo quindi tutti i torresi, e anche l'utenza dei paesi vicini, a rivolgersi con fiducia ai sanitari del camper mobile che sosterà a Torre per ben due giorni”. Si ricorda di portare con sé il tesserino sanitario. Gli esami sono gratuiti e non necessitano di prenotazione.