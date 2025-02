Strisce pedonali finiscono nelle aiuole: il caso in via Lucania a Montesilvano

Rischio per la propria sicurezza e incolumità. Questo è da qualche giorno il tema che viene evidenziato da alcuni cittadini residenti in via Lucania, a Montesilvano, dove viene messa in luce una problematica importante: le strisce pedonali. A essere contestato, in particolar modo, è il loro posizionamento su una zona specifica della strada: se infatti risultano utili per l’attraversamento dei pedoni, quest’ultimi corrono comunque alcuni pericoli dovuti alle aiuole presenti al termine delle stesse strisce.

La questione viene messa più in risalto dalla presenza, come testimoniamo le immagini, dei parcheggi che rendono difficile, in presenza di macchine in sosta, accedere direttamente al marciapiede, con il rischio di incidenti per le persone a piedi. La medesima strada, inoltre, è una delle arterie a essere state colpite dalla forte pioggia che ha provocato allagamenti in diverse zone della città sabato scorso, 15 febbraio, interessando diverse abitazioni.