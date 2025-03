Maculopatia, inaugurata la sala per l'esecuzione delle iniezioni intravitreali

La UOC di Oculistica ed il suo Direttore, il Dr. Michele Marullo, annunciano l'apertura della prima sala interamente finalizzata all'esecuzione delle iniezioni intravitreali per pazienti affetti da maculopatia in Abruzzo e dedicata alla memoria del Prof. Giorgio Alessandro Mazzilli, Primario della UOC di Oculistica dal 1983 al 1999.

L'inaugurazione si è svolta ieri, alla presenza del direttore generale della Asl Vero Michitelli, dell'Onorevole Guerino Testa, del Sindaco di Pescara, Carlo Masci, e del consigliere comunale Luigi Albore Mascia, della sig.ra Cappai, Vedova del Prof. Mazzilli, del Dirigente delle Professioni Sanitarie ASL Pescara Lorenzo Silli, della Coordinatrice infermieristica del reparto di Oculistica Adriana Mazzocchetti e del personale medico ed infermieristico.

La nuova sala è stata fortemente voluta dal Direttore Marullo e dalla Direzione Strategica aziendale per poter garantire un miglioramento del servizio che vanta un numero esorbitante di prestazioni che superano i 2000 trattamenti annui. In questo modo si decongestiona la sala operatoria e si consente al Centro Macula, coordinato dal Dr. Gianluca Lapi, di poter seguire al meglio i pazienti, abbattendo costi, liste di attesa ed inutili sprechi. La nuova sala è dotata di un sistema di flussi laminari, come da normative vigenti e come indicato dalle principali linee guida nazionali ed internazionali, tali da garantire una totale sterilità dell'ambiente portando il livello di sicurezza ad ISO 5, il massimo per la categoria richiesta.