Si è svolto oggi al MicHub di Pescara il meeting “L'Ambasciatore di Germania incontra l'Abruzzo. Economia, Cultura e Innovazione: nuove opportunità di crescita”, promosso dalla Fondazione Pescarabruzzo e dall'Associazione Guido Carli. Ospite d’onore dell’iniziativa S.E. Hans-Dieter Lucas, Ambasciatore in Italia della Repubblica Federale di Germania.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto e collaborazione tra Germania e Abruzzo, con il coinvolgimento di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, imprenditoriale, sociale e culturale. Al centro dell’iniziativa le prospettive di sviluppo economico, tecnologico e culturale nonché le opportunità di cooperazione internazionale in settori strategici.

La giornata si è aperta con un’introduzione del Presidente della Fondazione Pescarabruzzo, Nicola Mattoscio, che ha sottolineato come i rapporti tra l’Abruzzo e la Germania siano fondati su radici profonde, intrecciate alla storia, all’emigrazione e alla crescita industriale: «Oggi celebriamo non solo una relazione istituzionale, ma un'alleanza storica e umana. Dalla Resistenza umanitaria, patriottica e partigiana abruzzese, alla ricostruzione post-bellica, fino all’apertura ai capitali tedeschi a sostegno della sua rivoluzione industriale, la Regione ha costruito nel tempo un rapporto privilegiato con la Germania. Questo incontro rafforza un cammino comune fatto di memoria, innovazione e reciproco arricchimento. In un momento di cambiamento globale, l’Abruzzo vuole essere protagonista di una nuova fase di cooperazione euro-mediterranea e la Germania è un partner strategico per affrontare insieme le sfide del futuro».

Mattoscio ha poi spiegato che l’iniziativa si inserisce pienamente nella missione della Fondazione nel promuovere lo sviluppo economico locale, favorendo il dialogo tra istituzioni, imprese, enti culturali e di ricerca e soggetti di rappresentanza sociale. L’obiettivo è unire competenze e risorse per stimolare uno sviluppo sostenibile e integrato, in grado di generare valore duraturo per il territorio e le comunità.

Sono seguiti i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Regionale d'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, e del Sindaco di Pescara, nell’occasione anche rappresentante ANCI Abruzzo, Carlo Masci, che hanno evidenziato l’importanza di rafforzare la cooperazione con la Germania per attrarre nuovi investimenti, valorizzare le eccellenze locali nelle attività di scambio e relazionale con la prima economia europea, favorendo nuove prospettive occupazionali, soprattutto tra i giovani.

Successivamente, è intervenuto l’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germani in Italia, Hans-Dieter Lucas: «Sono molto felice della mia prima visita ufficiale in Abruzzo. In tempi di incertezza, l’Europa ha bisogno di essere forte e dinamica – una forza che nasce dallo scambio concreto tra i cittadini, da rapporti economici solidi, dai gemellaggi tra città e da una cooperazione viva e articolata. Vedo un grande potenziale nello sviluppo delle già strette relazioni tra la Germania e l’Abruzzo. La regione offre interessanti opportunità per le imprese tedesche, che possono contribuire allo sviluppo economico locale beneficiando delle risorse e competenze presenti. La Germania è da lungo tempo uno dei principali mercati di esportazione per le aziende abruzzesi e i loro prodotti di alta qualità. Per il turismo tedesco, l’Abruzzo offre paesaggi straordinari, una gastronomia rinomata e una cultura vivace. Sono fiducioso che nei prossimi anni potremo rafforzare ulteriormente i nostri rapporti».

A seguire, è intervenuto Marco Pesce, Coordinatore Eventi Internazionali dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, presentando un’analisi aggiornata dell’interscambio commerciale tra Abruzzo e Germania, evidenziando le opportunità per le imprese regionali operanti nei vari settori di attività.

Le conclusioni della conferenza sono state di Federico Carli, Presidente dell’Associazione Guido Carli, che ha dichiarato: «L'incontro di oggi con l'Ambasciatore Lucas rappresenta un'opportunità unica per fare il punto sulle relazioni con la Germania di un “caso di studio”, come l’Abruzzo, in un momento storico di sfide globali. L’obiettivo è quello di creare nuove sinergie in settori chiave. Crediamo che il rafforzamento delle relazioni bilaterali possa portare a risultati concreti che favoriscano la crescita economica e culturale sia per l'Abruzzo sia per la Germania».

L’incontro ha registrato una significativa partecipazione di stakeholder locali e ha posto l’accento su filiere produttive strategiche come l’automotive, l’agrofood, il vitivinicolo e più in generale processi finalizzati all’innovazione. Un’occasione concreta per evidenziare il ruolo dell’Abruzzo come polo nel cuore dell’Italia, attrattivo di risorse materiali e immateriali e per lo sviluppo, nonché piattaforma talentuosa per l’attività di interscambio con l’estero.