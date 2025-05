Al via gli screening di Adricesta con l’Unità di Oculistica Asl Pescara e Pescara Calcio insieme per la prevenzione

Al via martedì 27 maggio lo screening visivo gratuito per 275 giovani atleti della Pescara Calcio: prevenzione e sport per il benessere dei ragazzi grazie ad ADRICESTA e ASL PESCARA. Tutto pronto per il progetto di screening visivo gratuito destinato a 275 ragazzi e ragazze tra i 12 e i 18 anni, tesserati con il settore giovanile della Pescara Calcio. Le giornate di screening si svolgeranno martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 maggio 2025 (visite dalle ore 14 alle ore 19) al “Poggio degli Ulivi” di Città Sant’Angelo.

L’iniziativa, promossa da ADRICESTA Onlus in collaborazione con la U.O.C. di Oculistica della ASL di Pescara – diretta dal dott. Michele Marullo – e con la società biancazzurra, rappresenta un’importante azione di prevenzione e promozione della salute visiva tra i più giovani.

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta allo stadio “Adriatico – Giovanni Cornacchia” prima del match Pescara–Catania, prende il via la fase operativa. Il percorso diagnostico si articolerà in cinque fasi:

anamnesi visiva,

misurazione oggettiva della refrazione con autorefrattometro,

test dell’acuità visiva monoculare e binoculare,

valutazione ortottica,

prova di lenti a contatto per i soggetti idonei

L’obiettivo è duplice: intercettare precocemente eventuali disturbi visivi come miopia, astigmatismo, ambliopia o disfunzioni binoculari, e favorire una corretta visione funzionale che incida positivamente sia sul rendimento sportivo sia sull’apprendimento scolastico. Lo screening non sostituisce una visita oculistica completa, ma rappresenta un primo passo importante verso una cultura della prevenzione diffusa, che mette al centro il futuro delle nuove generazioni. «La prevenzione non deve essere relegata al momento in cui si manifesta un problema – ha dichiarato Carla Panzino, presidente ADRICESTA, durante la presentazione – ma deve diventare una buona abitudine familiare. Questo progetto riflette il nostro impegno quotidiano per il benessere dei giovani, grazie alla collaborazione preziosa con la ASL e la Pescara Calcio».

Grande entusiasmo è stato espresso anche dai partner istituzionali. «Un progetto lungimirante, che auspico possa estendersi anche ad altre realtà sportive del territorio» ha commentato il dott. Michele Marullo, mentre il direttore sanitario della ASL di Pescara, Rossano Di Luzio, ha sottolineato come «questa sinergia tra sanità, associazionismo e sport rappresenti un modello virtuoso di prevenzione secondaria». Giovanni D’Alessandro, responsabile di Safilens, ha evidenziato il valore del lavoro integrato tra professionisti della visione e specialisti sanitari, mentre il segretario generale della Pescara Calcio, Luigi Gramenzi, ha ribadito l’orgoglio della società nel promuovere un’iniziativa fondamentale per la salute dei propri giovani tesserati. Infine, il presidente della Pescara Calcio Daniele Sebastiani ha dichiarato: «Questo progetto è una bella pagina scritta insieme alla città».