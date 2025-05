Vela, prima giornata del Trofeo Optisud a Pescara: i risultati

Giornata intensa e tecnicamente impegnativa per i 100 giovani timonieri impegnati nella prima giornata di regate del Trofeo Optisud che stanno animando il litorale adriatico davanti al porto turistico Marina di Pescara con organizzazione a cura del Circolo Nautico Pescara e del Circolo Svagamente. Un tempo ideale per divertirsi ma anche per dimostrare le proprie abilità tecniche. Oggi sono state disputate tre prove nella divisione A, quella degli juniores, e due nella divisione B riservata ai cadetti, i timonieri più piccoli. Le condizioni meteo-marine sono apparse subito impegnative: vento da nord di tramontana tra i 12 e i 15 nodi e mare con onda formata hanno accompagnato tutte le prove e portato i ragazzi a sfoderare da subito le proprie capacità tecniche.

In classifica provvisoria categoria juniores guida Mia Paoletti (C.V. Portocivitanova) seguita da Gabriele Orofino (Reale Y.C. Canottieri Savoia), Marco De Nicolò (Circolo Vela Bari) e Andrea Tramontano (Reale Y.C. Savoia). In categoria cadetti è in testa Matteo D’Addabbo (Circolo Vela Bari) seguito dal velista “di casa” l’abruzzese Tommaso D’Alessandro (Lega Navale di Ortona) e da Nicolas Donato Suppa (Club Velico Crotone), mentre prima cadetta femminile è Ludovica Iacone (Circolo del Remo e della Vela Italia).

Domani seconda ed ultima giornata di regate. Il tempo previsto è simile a quello di oggi quindi favorevole per andare in mare. Al termine delle prove, tre per ogni categoria, verranno stilate due classifiche, una per i vincitori di tappa e un'altra, più importante, che si otterrà dalla somma di tutti i risultati delle tre tappe del circuito Optisud (Crotone, Gallipoli e Pescara) per decretare il campione italiano assoluto 2025. Le premiazioni sono previste per il primo pomeriggio intorno alle 17 alla presenza delle autorità federali e politiche locali.

ph Giada Di Blasio