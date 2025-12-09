Avis donatori sangue Pescara: le iniziative di Natale

Sono due le iniziative di Avis donatori sangue Pescara in questo periodo natalizio. Sono due e entrambe in questa settimana, una allâ€™insegna della novitÃ e una allâ€™insegna della tradizione. Gli appuntamenti da salvare in agenda sono per giovedÃ¬ 11 con lâ€™arrivo a Pescara di Avis Bike Tour, e venerdÃ¬ 12 con lâ€™atteso e classico Villaggio di Babbo Natale. Una settimana intensa quindi, piena di gioia e di regali con lâ€™unico obiettivo - sempre - di sensibilizzare alla donazione di sangue, di cui câ€™Ã¨ costante bisogno a maggior ragione durante i periodi di feste. Andiamo al dettaglio degli eventi.

GiovedÃ¬ farÃ tappa a Pescara lâ€™Avis Bike Tour, un viaggio in bicicletta di oltre 1.400 km da Santa Maria di Leuca a Trieste. Unâ€™avventura che parla di sport, solidarietÃ e impegno civile. Protagonista il comico e ciclista Paolo Franceschini, storico volto del tour e promotore da 15 anni della cultura della donazione attraverso spettacoli comici nelle piazze e nei teatri italiani. Per chi non lo conoscesse, Franceschini ha partecipato a programmi televisivi come Zelig Off, Colorado, Stasera mi butto e Tu sÃ¬ que vales. Inoltre, detiene un record del mondo: nel 2019, ha stabilito il record mondiale per lo spettacolo comico piÃ¹ alto del mondo, esibendosi a 5270 metri di altezza, nel Campo Base dellâ€™Everest in sella alla sua bici.

Avis Bike Tour arriverÃ a Pescara nel pomeriggio di giovedÃ¬ 11 dicembre intorno alle 15.30 e, in serata, lo stesso comico-ciclista terrÃ uno spettacolo con inizio alle ore 21. VenerdÃ¬ 12 dicembre sarÃ la volta del Villaggio di Babbo Natale - dalle ore 16 alle ore 19 - con consegna di doni ai bambini e le immancabili foto con Babbo Natale. Un appuntamento per i bimbi e per i genitori sia donatori sia coloro che vogliono conoscere meglio questo mondo. Entrambe le manifestazioni (gratuite) si svolgeranno nella sede Avis Pescara in piazza Salvo Dâ€™Acquisto.