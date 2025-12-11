Anastasia Kobekina, la nuova stella del violoncello, suona al teatro Massimo

Venerdì 12 dicembre, alle 21, la stagione musicale della "Luigi Barbara" presenta il concerto della violoncellista Anastasia Kobekina, vero e proprio astro nascente del solismo internazionale, vincitrice tra gli altri riconoscimenti dell'International Tchaikovsky Competition nel 2019 e dell'Enescu Competition a Bucarest nel 2016. La violoncellista sarà accompagnata dal pianista Jean Selim Abdelmoula.

Descritta da Le Figaro come una “musicista senza rivali”, Anastasia Kobekina è nota per la sua musicalità e tecnica mozzafiato, la sua straordinaria versatilità e la sua personalità contagiosa. Sul palcoscenico, la violoncellista eseguirà musiche di Schumann, Brahms, Debussy e Franck. Il concerto si terrà al teatro Massimo con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro.