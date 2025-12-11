Omaggiato il giovane centauro pinetese Matteo Patacca

Il sindaco di Pineto, Alberto Dell’Orletta, unitamente a tutta la giunta, ha incontrato il centauro pinetese Matteo Patacca dopo il prestigioso podio conquistato alla 100 Km dei Campioni a Tavullia. Gli amministratori gli hanno donato una targa in segno di stima e apprezzamento da parte di tutta la comunità.

Matteo Patacca, 21 anni, è impegnato nel campionato CIV, a Tavullia è arrivato terzo nella 100km in coppia con Luca Marini.

“Ha raggiunto un traguardo che riempie d’orgoglio tutta la nostra comunità – ha detto il sindaco - il suo talento, la sua dedizione e la sua crescita sportiva rappresentano al meglio lo spirito dei giovani pinetesi. Insieme a tutta la Giunta comunale abbiamo voluto tributargli un riconoscimento ufficiale, perché crediamo davvero nel valore dei giovani che portano in alto il nome della nostra città. A Matteo un in bocca al lupo per una carriera ricca di successi”.