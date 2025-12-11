Sciopero generale del 12 dicembre, manifestazione interregionale Abruzzo-Molise

"Dall'Abruzzo e dal Molise partiranno venti pullman. Ci ritroveremo alle ore 10:00, all'Aquila, nella piazza antistante il Consiglio regionale, per poi concludere la manifestazione davanti alla Prefettura. SarÃ una giornata di mobilitazione forte, con interventi di lavoratrici e lavoratori, studenti e sindaci, perchÃ© anche i Comuni subiranno pesanti tagli ai trasferimenti e avranno enormi difficoltÃ a mantenere i servizi essenziali".

CosÃ¬ la Cgil Abruzzo Molise presenta la mobilitazione per lo sciopero generale di venerdÃ¬ 12 dicembre.

Ad illustrare il programma delle attivitÃ , nel corso di una conferenza stampa, Ã¨ stato il segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, insieme ad Alessandra Tersigni e Franco Rolandi, della segreteria regionale.

Partiranno quattro pullman da ogni provincia abruzzese e altrettanti dal Molise. Il concentramento Ã¨ previsto alle ore 10:00 alla Villa Comunale dell'Aquila. Da lÃ¬, alle ore 10:30, prenderÃ il via il corteo, che culminerÃ nella manifestazione finale. Oltre agli interventi delle delegate e dei delegati e degli ospiti, le conclusioni saranno affidate al segretario generale della Filcams Cgil nazionale, Fabrizio Russo.

Illustrando le motivazioni della protesta, Ranieri parla di "una legge di bilancio che non risolve i problemi del Paese. La produzione industriale - afferma - Ã¨ bloccata da oltre trenta mesi, la cassa integrazione sta letteralmente esplodendo e abbiamo numeri drammatici: +164% in Abruzzo, +257% in Molise. La manifattura Ã¨ ferma e sarebbe indispensabile che la manovra prevedesse risorse per evitare il declino industriale, ma non câ€™Ã¨ nulla. Siamo davanti a un Paese che arretra".

Per il segretario anche i consumi interni "sono in caduta perchÃ© i salari hanno perso potere dâ€™acquisto dopo anni di inflazione altissima, dal Covid in poi. I lavoratori â€“ va avanti Ranieri â€“ hanno giÃ perso 25 miliardi di euro in fiscal drag nel solo triennio 2022-2024, dove l'inflazione cumulata Ã¨ stata superiore al 16%. Soldi che andrebbero restituiti e che invece rimangono nelle casse dello Stato. Il taglio delle aliquote previsto dal Governo riguarda soltanto i redditi superiori a 28.000 euro e si traduce in qualche briciola, che in Abruzzo e Molise viene immediatamente riassorbita dalle addizionali regionali aumentate e che scatteranno dal primo gennaio 2026".

"I consumi crollano, le persone non arrivano a fine mese, si continua a definanziare la sanitÃ e sappiamo bene che il deficit sanitario nelle regioni Abruzzo e Molise Ã¨ altissimo. Si stanno tagliando servizi fondamentali e i cittadini se ne accorgono ogni giorno. Sulle pensioni - prosegue il segretario - si sta persino peggiorando la legge Fornero. Dallâ€™altro lato, ci si preoccupa di promuovere lâ€™ennesima rottamazione delle cartelle fiscali o di aumentare la possibilitÃ di utilizzare il contante fino a 10.000 euro. Scelte che aiutano chi non ha pagato le tasse e favoriscono lâ€™evasione fiscale".

"Siamo davanti a una legge di bilancio che va nella direzione opposta rispetto a ciÃ² che servirebbe al Paese. Ecco perchÃ© il 12 dicembre saremo in piazza con lavoratrici e lavoratori, studenti, pensionati, sindaci e cittadini: per difendere il lavoro, i servizi pubblici, i salari e i diritti - conclude Carmine Ranieri - Ãˆ il momento di far sentire la nostra voce e cambiare rotta".